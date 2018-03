Currículo de Steve Jobs leiloado por US$ 174 mil

O papel que existe desde 1973, foi assinado pelo dono da Apple, aos 18 anos, durante a rápida passagem pela Reed College, uma universidade em Portland, nos Estados Unidos, informou a imprensa internacional.

No questionário, o milionário escreveu “Steven jobs” no espaço para o nome; “reed college” no endereço; e no espaço para colocar o número de telefone Jobs escreveu “nenhum”. Já no lugar das habilidades especiais, Jobs escreveu ” engenharia electrônica e design na Baía perto de Hewwit-Packard”, em alusão à pioneira tecnológica californiana Hewlett-Packard e à Baía de São Francisco.

Jobs deixou em branco a seção “posição desejada”, razão pela qual não se sabe o cargo. Três anos depois, o fundador da Apple e o amigo Steve Wozniak fundaram a Apple, uma das maiores empresas de tecnologia da história.

Outros objectos de destaque do leilão do dia, na mesma casa foi um manual técnico do Mac OS X assinado por Jobs em 2001, vendido por US$ 41.806, e um raro recorte de jornal autografado por ele, vendido por US$ 26.950. De acordo com a casa de leilões, são raros os objectos que contêm a assinatura do fundador da Apple, que morreu em 2011.