Por uma Angola 50/50

Por Cláudia Simões

A frase é “We can do it”, sob tom amarelo, com uma imagem de uma mulher de braço erguido. O seu nome? Pelo menos o fictício é Rosie the Riveter. O que era antes para se motivar a classe operária, na II Guerra Mundial tornou-se no símbolo da luta das mulheres. Com tempo, sofreu várias releituras, sendo difundida nos anos 80 em prol do feminismo.

A mulher por detrás do ícone, Naomi Parker Fraley, faleceu em Janeiro deste ano. Diz-se que “morre o homem, nasce o mito”. No caso de Naomi, a mensagem criada à volta da imagem a que deu rosto ganhou vida própria e transcendeu gerações e nações. Por cá, podemos não ter Rosie, mas temos as Rosas do quotidiano deixando a sua marca no meio laboral. Em 2015, a ONU apurou que a taxa de participação laboral das mulheres angolanas decresceu ligeiramente, de 65,8%, em 1990, para 63,3%, em 2013. No ano passado, o primeiro relatório analítico de género em Angola, baseado em dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2016, elaborado pelo Ministério da Família e

Promoção da Mulher (MINFAMU), apurou que a taxa de emprego para as mulheres entre os 15-64 anos era de 34,1%, enquanto a dos homens no mesmo grupo etário era de 46,6%.Angola, ainda em 2017, tomou nota do exemplo dos ‘vizinhos’ de Cabo Verde, que activaram o Plano Nacional para a Igualdade de Género. Firmou cooperação com a ONU Mulheres para a promoção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres, juntamente com outros países integrantes da CPLP, numa parceria que se cumprirá no espaço de cinco anos. Durante esse período, pretende-se alavancar mais oportunidades no feminino, permitindo a mais mulheres deixarem para trás o apelido de cidadãs de ‘segunda classe’, passando para ‘primeira classe’.

Numa época em que o empoderamento tem sido a palavra de ordem na luta pelos direitos da Mulher, relembremos que o caminho a percorrer continua longo. Mais do que espaço para firmar posição, quer-se paridade.

O empoderamento das mulheres angolanas na força de trabalho significa permitir que elas tenham mais controlo sobre as suas vidas e, acima de tudo, que ajudem a mudar o curso da história da sociedade, para assim se fazer de Angola um país maisfifty-fifty.