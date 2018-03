Angosat 1: especialistas apresentam sinais positivos

Desde seu lançamento o satélite permanece à deriva em órbita e em regime não controlado. Actualmente, de acordo os especialistas, o satélite está fora do alcance da estação de controle na Rússia e em Angola. Somente entra na zona de alcance no início de Abril.

“Na primeira metade de Março foi realizado o teste de ligação do sistema de propulsão do engenho espacial Angosat-1, o que permite esperar a recuperação do seu funcionamento”, disse o interlocutor da agência.

A corporação russa RKK Energia (Corporação Korolev de Foguetes e Espaço Energia), que liderou construção do satélite, ainda não comentou a informação.

Recorde-se que, o AngoSat-1 foi posto em órbita no dia 26 de Dezembro passado por meio do foguete Zenit, lançado do cosmódromo Baikonur. Passados oito minutos após o lançamento, o propulsor Fregat se separou do foguete, conforme estava planejado, e colocou o satélite na órbita terrestre. No entanto, posteriormente, foi informado que o satélite deixou de transmitir dados de telemetria.