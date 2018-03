Luandina realiza confraternização no Sambizanga

A iniciativa contou com a presença, no sábado, do DJ Dorivaldo Mix, que começou por actuar e aquecer o público, e do Puto Português, que fechou o dia com êxitos como “Casamento” e “Fala Só”, deixando o público do “Sambila” ao rubro. Mesas e cadeiras de esplanada, guarda-sóis, barraquinhas de comida, bebida e muito convívio de amigos e familiares decoraram o campo verde do Progresso. Já o Domingo, dia 18, ficou nas mãos do DJ Havaiano e do autor de “A Saia Dela”, Filho do Zua, dando por terminado este fim-de-semana tão diferente para este bairro de Luanda.



“A Luandina, uma cerveja 100% angolana, 100% puro malte, no mercado desde o final do ano passado, pretende com a realização desta Sentada dar a conhecer a todos os angolanos “A Nossa” cerveja, promovendo para isso estes encontros de convívio nos bairros da nossa cidade, querendo estar o mais próximo possível das pessoas”, afirmou Janaína Carneiro, Brand Manager.