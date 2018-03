Pode a ciência travar o Aquecimento Global?

Por Fernando Baxi

A ideia é simples mas, ao mesmo tempo, grandiosa: a descarbonização da economia global através da extracção de dióxido de carbono (CO2) directamente do ar que respiramos e a transformação do gás em combustível sintético capaz de alimentar as máquinas de que o mundo hoje depende. A captura de carbono, assim se chama o processo, não é pacífica e comporta alguns perigos, mas merece o apoio total de Bill Gates, um dos financiadores da Carbon Engineering, empresa fundada em 2009 por David Keith, físico canadiano que se tornou numa das maiores estrelas da geo engenharia, o ramo da ciência que aposta na manipulação do clima através da tecnologia, para combater o aquecimento global.

A tecnologia de captura de carbono não é propriamente uma novidade, mas a aposta na sua utilização à escala industrial e global, e posterior transformação em fonte de energia, começa agora a ser vista como uma solução a curto prazo para baixar artificialmente a temperatura da Terra. O objectivo é que a combinação entre a captura directa de CO2e a técnica de electrólise possibilite a sintetização de combustíveis a uma escala que permita competir com os custos actuais da extracção de combustíveis fósseis como o petróleo, o gás natural e o carvão.

A Carbon Engineering, empresa financiada por Bill Gates e Norman Murray Edwards, magnata canadiano ligado à extracção de petróleo de areias betuminosas, construiu um protótipo de fábrica, uma gigantesca parede feita de ventoinhas que extrai uma tonelada de CO2 puro por dia. Até aqui, o carbono capturado era devolvido à atmosfera, mas esta firma deu recentemente um passo em frente ao firmar um acordo com a organização de energia Greyrock, na Califórnia, para sintetizar combustível utilizando somente o CO2capturado directamente do ar e a separação do hidrogénio da água através da electrólise, um processo chamado Air to Fuels (A2F). A produção de combustíveis sintéticos a partir de dióxido de carbono e hidrogénio tem sido feita até agora em pequena escala, contudo a ambição da Carbon Engineering é que a tecnologia dê o salto para a industrialização, e que a fábrica que possui desde 2015 na pequena cidade canadiana de Squamish, na Columbia Britânica, é o primeiro passo.

A captura e armazenamento de carbono (CCS, na sigla em inglês), uma tecnologia capaz de capturar até 90% das emissões de CO2 produzidas pelo uso de combustíveis fósseis nos processos de geração de electricidade e na indústria, evitando que o dióxido de carbono entre na atmosfera. A cadeia de CCS consiste em três etapas: a captura do CO2, o seu transporte e o armazenamento seguro das emissões deste gás com efeito de estufa no subsolo. Primeiro, as tecnologias de captura permitem a separação do CO2dos gases produzidos quer na geração de electricidade quer na actividade industrial. Existem três formas de o fazer: captura pré-combustão, captura pós-combustão e combustão oxi-fuel, em que o oxigénio é separado do ar antes do processo de combustão.

O dióxido de carbono capturado é depois transportado – através de uma pipeline ou por barco – até ao destino onde será armazenado. Milhões de toneladas de CO2são já anualmente transportados para utilização comercial. Finalmente, esse CO é armazenado em formações rochosas cuidadosamente seleccionadas, normalmente situadas vários quilómetros abaixo da superfície terrestre.

O dióxido de carbono armazenado pelo processo CCS pode, no entanto, ser utilizado também para a produção de energia. Uma das tecnologias que está já a ser utilizada é a BECCS, acrónimo inglês para “bioenergia com captura e armazenamento de carbono”, e, como tudo o que tem a ver com geo engenharia, está longe de ser pacífica. A ideia é cultivar relva e/ou árvores para capturar o CO2da atmosfera e depois queimá-lo para gerar energia. Mas em vez de ser libertado novamente para a atmosfera, como numa central de carvão, por exemplo, o CO2remanescente é novamente capturado e armazenado no subsolo, tal e qual como na tecnologia CCS.

Esta tecnologia está a ser experimentada em várias partes do globo, em especial nos Estados Unidos e no Reino Unido, e de todas as inovações tecnológicas destinadas a combater as alterações climáticas é a que mais atenção tem merecido, até mesmo a dos cientistas do Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), que vê a BECCS como a opção mais viável para garantir que até ao final do século a temperatura global não aumentará mais do que 2ºC, conforme ficou decidido no Acordo de Paris