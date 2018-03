Apple marca data para os novos iPad ao estilo iPhone X

Sempre que a Apple apresenta novos produtos, o mundo da tecnologia costuma parar. Nos últimos anos os iPad perderam algum do fulgor dos primeiros tempos, mas continuam a ser uma referência no segmento dos tablet. A marca norte-americana agendou para o próximo dia 27 de março, terça-feira, em Chicago, um evento focado na educação, onde se espera que sejam revelados os novos iPad e Apple Pencil – o stylus que se pode utilizar para desenhar no iPad. Curiosamente, 27 de Março também é a data em que a Huawei apresenta, em Paris, o seu novo topo de gama nos smartphones, o P20.

Os convites para a imprensa começaram a ser enviados hoje, com a mensagem: “Let’s take a field trip [vamos fazer uma visita de estudo]”. É escrito com uma caligrafia especial, o que permitiu aos jornalistas norte-americanos perceber que, além de novidades do iPad (já esperadas nesta altura do ano), também haverá do Apple Pencil. O foco estará centrado na educação, já que a Apple indica no convite enviado que serão apresentadas novas ideias de professores e alunos. A marca californiana apresentou no verão do ano passado um iPad Pro já com 10,5 polegadas, maior do que o anterior.