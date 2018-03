Huawei quer lançar telemóvel pronto para a Blockchain

O primeiro smartphone do mercado capaz de lidar com apps que usam a Blockchain, um sistema tecnológico que permite (entre outras coisas) transacções de moedas digitais, pode vir a ser assinado pela Huawei. A terceira maior fabricante de telemóveis no mundo está a negociar a obtenção da patente que lhe permita lançar o primeiro dispositivo móvel ‘amigo’ das fintech, segundo a Bloomberg, que cita fontes próximas do processo. Neste momento, a Huawei está à procura de uma permissão da Sirin Labs para poder usar o seu sistema operativo, o SIRIN OS, e que lhe permitirá usar aplicações baseadas no sistema da Blockchain. Para isso, é preciso que esse mesmo sistema seja compatível com o sistema operativo Android, desenvolvido pela dona da Google, a Alphabet.

A permissão ainda não chegou, pelo que as negociações entre as empresas ainda decorrem, como explicaram fontes das organizações à publicação financeira, que confirmaram reuniões formais entre ambos os lados. Com a materialização do projecto, a Huawei conseguirá aproximar-se de um mercado (ainda que de nicho, por enquanto) de clientela já familiarizado com o tema, que gerou uma curiosidade mundial aquando da explosão do valor da Bitcoin, que num espaço de um ano passou de uma valorização individual de mil para quase vinte mil dólares.