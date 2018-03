Coreia do Sul vai desligar computadores para combater horas extra

O passo seguinte envolve desligar os computadores na segunda e quarta sexta-feira de Abril às 18 horas. Já a fase final, em Maio, visa desligar os computadores às 19 horas.

Apesar da obrigatoriedade, 67,1% dos funcionários pediram para ser excluídos deste regime e para poderem continuar a trabalhar mesmo depois do horário.

De acordo com os dados mais recentes, os trabalhadores governamentais da Coreia do Sul trabalham em média 2738 horas por ano, muito mais do que as 1763 horas registadas em outros países desenvolvidos.