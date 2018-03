Patrão da Tesla apaga contas do Facebook

O tumulto em torno da polémica do Facebook com a Cambridge Analytica ainda não terminou. A rede social acabou de perder três ‘clientes’ importantes: o perfil de Elon Musk e as páginas das empresas Tesla e SpaceX. Segundo a publicação TechCrunch, a decisão de apagar as páginas terá partido do próprio Elon Musk, depois de ter sido desafiado nesse sentido por um seguidor no Twitter.

O CEO da Tesla e da SpaceX admitiu que nem sequer sabia que as empresas tinham página no Facebook. Agora as páginas parecem mesmo ter desaparecido. Ao pesquisar pelo perfil de Elon Musk e pelas páginas Tesla e SpaceX surge sempre a mesma mensagem: “Infelizmente, este conteúdo não está disponível neste momento”. No momento de publicação deste artigo não havia uma reacção oficial sobre o porquê deste desaparecimento da Tesla e da SpaceX do Facebook. Antes de terem sido apagadas, as páginas da SpaceX e da Tesla tinham mais de 2,6 milhões de seguidores cada uma.

Musk já criticou Mark Zuckerberg Nos últimos dias Mark Zuckerberg tem estado debaixo de um forte coro de críticas, pela forma como a rede social lidou com a utilização indevida de dados de 50 milhões de utilizadores. Apesar de Musk não ter dirigido palavras sobre o caso da Cambridge Analytica, no passado o empreendedor sul-africano já tinha ‘picado’ o CEO do Facebook. Ficou célebre a frase de Musk, em junho de 2017, quando disse que o entendimento de Mark Zuckerberg sobre o tema da inteligência artificial era “limitado”.

A frase surgiu na sequência de uma declaração de Mark Zuckerberg, na qual o CEO do Facebook considerou que os constantes avisos de Musk sobre os perigos da inteligência artificial eram “bastante irresponsáveis”.