Preço do quilate do diamante supera em Janeiro

Os dados do relatório mensal do Ministério da Finanças sobre a arrecadação de receitas fiscais diamantíferas, indicam que as vendas globais atingiram em Janeiro cerca de 84.535.523 dólares. As mesmas vendas corresponderam, a 1.331 milhões de kwanzas em receitas fiscais arrecadadas.

Actualmente, as receitas fiscais geradas com a venda de diamantes, subiram 5% entre 2016 e 2017, para 14,7 mil milhões de kwanzas (55,6 milhões de euros), entre Imposto Industrial e ‘royalties’ pagos pelas empresas mineiras.