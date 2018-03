7mobile lança “7mobile drena” em homenagem ao dia do pai

De acordo com CEO da 7mobile, os utilizadores poderão encontrar neste dispositivo, características como Banda 3G, um ecrã de 4 polegadas com resolução LCD, 1GB de memória RAM, e 8GB de memória ROM com expansão no uso de cartão de memória externo, câmara traseira e frontal, suporte de dois cartões SIM, uma bateria de 1400MAh, e um Sistema operativo Android 7.0.

«Por ser um telefone Android de entrada aos smartphones, decidimos por isso posicioná-lo ao preço de 25.000Kz por unidade. A campanha promocional irá estender-se até ao final do mês, data que pensamos que teremos terminada a nossa homenagem ao pai`, disse, acrescentando que o Smartphone pode também ser encontrado nos vários agentes 7mobiles, espalhados pela cidade de Luanda».

Referindo-se ainda a expansão da rede de agentes da marca, Hélder Kiala disse que a sua empresa continuará a expandir agentes 7mobile nas diversas províncias do país.

Sobre a 7MOBILE

7MOBILE é o braço de telecomunicações do GRUPO TGI, um importador e distribuidor líder de electrónicos de consumo em Angola e com futura projecção em outros mercados Africanos. Actualmente a operar em Angola, a 7MOBILE é das empresas Angolanas de telefonia móvel que mais tem crescido em agenciamento, vendas e distribuição de telefones celulares, acessórios e serviços no país.

Usando o lema “Comunicando com simplicidade”, a missão da 7 MOBILE é conectar as pessoas com excelência, usando a mais alta qualidade, e preços razoáveis para telefones celulares, acessórios e serviços. Estamos empenhados em criar a melhor experiência possível de telecomunicações para os nossos clientes, procurando as mais recentes inovações neste sector que encontra-se em constantes mudanças.