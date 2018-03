Uma unidade hoteleira do grupo AAA foi inaugurada nesta terça-feira, na cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul.

A unidade de três estrelas, da rede IU Hotel, dispõe de 60 quartos.

O corte da fita coube ao governador provincial do Cuanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira.

A unidade conta para além de 60 quartos, duas salas de reuniões, serviços de internet WI-FI, restaurante e uma recepção.