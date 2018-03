Marrocos é o principal destino de investimento em 2018

Segundo os estudos o País ocupa o primeiro lugar no Índice devido ao seu sólido crescimento económico, posicionamento geográfico estratégico, aumento do nível de investimento estrangeiro directo, níveis de dívida externa, factores de capital social e ambiente de negócio favorável.

De acordo com recentes dados do Centro de Controlo Cambial Marroquino, Marrocos atraiu quase USD $2,57 bilhões de investimentos estrangeiros directo (IED) em 2017, acima dos 12% em relação a 2016. O país é visto como um dos melhores mercados emergentes para investimento externo. Os investidores internacionais têm olhado para uma ampla gama de sectores para investimentos incluindo áreas como energia, infra-estrutura, turismo, TIC, entre outros.

Em termos de melhorias no ranking dos últimos 3 anos, países como a Swazilândia, Angola, Ruanda, Chade, Comores, Seychelles, Sudão do Sul e Serra Leoa registaram mudanças ascendentes, conforme registado nos rankings dos últimos três anos da AII.

Para o professor Mthuli Ncube, Director Administrativo do Laboratório de Pesquisas Globais da Quantum apesar das melhorias na produção e nos preços do petróleo, as economias africanas trem virado a sua atenção na diversificação económica de forma a estimular o desenvolvimento industrial e atrair investimentos em sectores estratégicos do sector não-petrolífero. Marrocos tem sido consistente em atrair um fluxo interno de capital estrangeiro, especificamente nos sectores bancário, de turismo e energia e através do desenvolvimento da industrial.

