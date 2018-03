Primeiro congresso de propriedade industrial acontece em Abril

Durante os dois dias contará com realização de quatro debates: As Patentes de Invenção no Sector Petrolífero” , “Protecção da Marca Estrangeira na Ordem Jurídica Angolana”, O Segredo Comercial no Âmbito do Investimento Privado” e o ” Acto de Concorrência Desleal como Ilícito Penal”.

O congresso pretende promover uma abordagem sobre o tema e a recolha de contribuições para elaboração de um novo projecto lei de propriedade industrial

O evento é uma realização da empresa Ponto de Vista em parceria como Instituto Angolano da Propriedade Industrial (AIP) e a Inventa Internacional.