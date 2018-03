Aprovada a Estratégia de Desenvolvimento do Sector Financeiro

A EDSF visa “desenvolver um sistema financeiro sólido, diversificado e inclusivo, que tenciona impulsionar e favorecer o desenvolvimento económico e social do País”, adianta o comunicado, que explica que os principais vectores da Estratégia são a “consolidação da estabilidade financeira, a dinamização da inclusão financeira, a potenciação do mercado de capitais e o desenvolvimento do sector dos seguros e fundos de pensões”.

“As acções contempladas na EDSF estão alinhadas com os objectivos do Executivo para a diversificação económica e expansão das oportunidades de emprego, complementando também medidas de política fiscal e monetária”, acrescenta o comunicado do CNEF, um organismo coordenado pelo ministro das Finanças Archer Mangueira.

O PNIF define “os princípios gerais de orientação para a promoção conjunta da inclusão financeira a nível nacional, viabilizando uma plataforma ágil de coordenação das acções concretas e iniciativas a desenvolver entre os vários entes de supervisão, regulação e promoção do sistema financeiro”.

O documento avança que os principais objectivos do PNIF são “contribuir para a eficiência e solidez do sistema financeiro, para a redução das desigualdades sociais e para a promoção do desenvolvimento económico”, “actuar de forma a garantir que a oferta de serviços financeiros seja a mais adequada às necessidades da economia e da população” e “garantir que todos os cidadãos tenham educação, competência e informação suficiente para a tomada de decisão sobre serviços e produtos financeiros de forma consciente”.

O Plano visa ainda “expandir o acesso da população aos produtos e serviços financeiros, especialmente em zonas rurais”, assim como “promover a literacia financeira para a correcta administração dos recursos pessoais dos cidadãos” e “promover a protecção dos consumidores”.

A reunião do CNEF – a terceira ordinária – contou com a presença do vice-governador do Banco Nacional de Angola (BNA), tendo ainda como membros permanentes o PCA e os administradores responsáveis pelos pelouros da supervisão da CMC e da Agência de Regulação e Supervisão dos Seguros (ARSEG), e, por fim, o secretário executivo do CNEF, Gilberto Luther, entre outros.