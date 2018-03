Avaliação de vulnerabilidade

O Banco Nacional de Angola (BNA) e o Ministério das Finanças deverão realizar, no próximo mês de Abril, com o apoio do Banco Mundial, testes de stress aos bancos nacionais, revela um comunicado do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira (CNEF).

A decisão foi tomada ontem (28 de Março), na 3.ª reunião ordinária do CNEF, entidade coordenada pelo ministro das Finanças, Archer Mangueira, e os testes irão ocorrer “no quadro do Serviço de Assessoria Reembolsável, estabelecido entre o Governo de Angola e o Banco Mundial”

“Foi abordada a realização do exercício de simulação de crise, (…) para o próximo mês, que deverá contar com a participação, ao mais alto nível, do Banco Nacional de Angola e do Ministério das Finanças”, lê-se no comunicado.

A análise ao sistema financeiro nacional e à sua capacidade para resistir a situações de crise estava, recorde-se, prevista no Plano Intercalar do Governo para o período Outubro 2017-Março 2018.

O documento indica, entre outras medidas com vista ao fortalecimento do sistema financeiro, que se iria “avaliar a vulnerabilidade de todos e de cada um dos bancos comerciais por via de diferentes métodos de avaliação e testes de stress.”

O reforço dos capitais mínimos obrigatórios da banca era outra das medidas do Plano que já está em marcha, após o BNA ter emitido um aviso, há cerca de três semanas, indicando que os bancos teriam de triplicar o capital social mínimo, para 7,5 mil mil Kz, a partir do início do próximo ano.

Os testes de stress à banca simulam o impacto de diferentes cenários adversos, ou de crise económica e financeira, sobre a robustez dos bancos.

Na reunião de ontem, o CNEF, que tem como secretário executivo o jurista Gilberto Luther, aprovou igualmente a Estratégia de Desenvolvimento do Sistema Financeiro (EDSF) 2018-2022 e o Plano Nacional de Inclusão Financeira (PNIC).