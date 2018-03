Empresa angolana investe USD 60 milhões em complexo metalúrgico

O projecto encontra-se localizado numa área de 20.000 metros quadrados e, no futuro, será estendido para 60.000 metros quadrados, com o objectivo de torná-lo o maior complexo metalúrgico industrial do país, segundo a imprensa nacional.

O presidente da Associação dos Industriais de Angola (AIA), José Severino, destacou a contribuição da Algoa na estruturação da indústria petrolífera e afirmou que o envolvimento da empresa no mercado angolano facilita a actuação de muitas empresas do sector petrolífero.