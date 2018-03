LOJAS ZIPPY E MO ABREM NO XYAMI SHOPPING NOVA VIDA

A Zippy, marca infantil, oferece uma vasta e exclusiva gama de roupa e acessórios, puericultura, mobiliário e brinquedos. Já a MO, é uma marca de moda com opções para toda a família. Com estas aberturas, cada uma das duas marcas contabiliza agora três lojas no país.

Esta aposta permitiu gerou cerca de 24 postos de trabalho directos e aproximadamente 6 postos de trabalho indirecto para jovens.

Para Hugo Reis, Brand Manager das marcas, “estas aberturas marcam o crescimento e aceitação da marca no mercado.” refere o responsável que acrescenta: “Contamos continuar a trazer novidades que vão diversificar as opções de escolha para o mercado de vestuário, calçado e acessórios”.