Vera, a robô que contrata humanos

Por: Dinheiro Vivo

Na última edição da Web Summit, ouviu-se uma das profecias mais assustadoras dos tempos modernos: “Não vamos destruir o mundo, vamos ficar com os vossos empregos”, dizia a robô Sophia perante uma Altice Arena sobrelotada de humanos. Menos de um ano depois, eis que nasceu a Vera, uma conterrânea de Sophia que, também movida a inteligência artificial, não veio para nos tirar mas sim para dar emprego.

Esta robô foi criada por uma startup russa, a Stafory, e já trabalha para grandes nomes do setor empresarial – entenda-se ‘monstros’ como a Pepsi, L’Oréal ou Ikea -, ajudando-os a reduzir, de forma significativa, o tempo despendido em processos de recrutamento.

Segundo os seus criadores, Vladimir Sveshnikov e Alexander Uraksin, a Vera consegue entrevistar centenas de candidatos ao mesmo tempo, seja por chamadas de vídeo ou de voz, e ainda apurar os finalistas mais aptos para a vaga em causa, que serão, já na fase final, entrevistados por humanos.

Pondo em perspetiva, esta robô reduz em um terço o trabalho das grandes empresas na tarefa de encontrar novos talentos. Ou, por outras palavras (ou números), num espaço pouco superior a um ano, a Vera já fez mais de 2.300 entrevistas e analisou mais de um milhão de currículos.

Citado pela Bloomberg, Uraksin diz que a ideia nasceu porque, tanto ele como Sveshnikov se sentiam “robôs de nós próprios”, sendo a solução mais eficaz a “automatização da tarefa”. Já com grandes nomes na lista de clientes, as perspetivas da Stafory não podiam ser mais ambiciosas – para este ano, a jovem empresa espera que as suas receitas ultrapassem um milhão de dólares, o equivalente a 805 mil euros.