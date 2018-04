Ministra anuncia construção de porto de pesca no Cuanza Sul

Por: Further Africa

“Vamos actuar com base nos programas elaborados pelo Executivo para alavancar o sector produtivo, contribuindo para a diversificação, crescimento e fortalecimento da economia no Cuanza Sul”, afirmou a ministra, acrescentando que desta forma serão evitadas altas perdas após as capturas de peixe.

Victória de Barros Neto pediu aos pescadores, armadores e investidores para criarem cooperativas e associações com o objectivo de aumentar a produtividade e a competitividade de modo a apoiar o desafio da substituição de exportações a médio prazo.

A ministra ainda afirmou que em relação ao apoio financeiro, os agentes do sector deveriam fornecer os seus “projectos bem estruturados” para análise e aprovação das instituições financeiras.