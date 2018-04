VENDA DE DIVISAS PELO BNA CAI 51,3% ATÉ MARÇO

Por: Ricardo David Lopes

Entre Janeiro e Março do ano passado, a instituição havia disponibilizado cerca de 4.614, 9 milhões EUR. No primeiro mês de 2017, o BNA vendeu divisas no valor de 1.928 milhões de euros, que comparam com 837,3 milhões em Janeiro deste ano. Em Fevereiro de 2017, vendeu perto de 714,3 milhões EUR, face a 672,7 milhões EUR em Fevereiro de 2018. Em Março do ano passado, disponibilizou cerca de 1.962 milhões EUR, enquanto no mesmo mês de 2018 vendeu 735,9 milhões EUR.

Do total de divisas vendidas em Março deste ano, a maior parte (206,4 milhões EUR) destinou-se à cobertura de operações de diversos sectores. A cobertura de operações privadas (viagens, ajuda familiar, saúde, educação, salários de expatriados) recebeu 184,6 milhões EUR, seguindo-se a cobertura de operações do sector dos transportes (incluindo companhias aéreas), com 77 milhões EUR.

De acordo o BNA, no último dia do mês de Março a taxa média de referência de venda do euro no mercado primário fi de 264,709 Kz por cada EUR, o que compara com 258,038 Kz por cada EUR no final de Janeiro.