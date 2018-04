Walt Disney quer comprar a Sky News

Por: Dinheiro Vivo

A Walt Disney manifestou a sua disponibilidade para comprar a Sky News. A expectativa é que isso leve a uma revisão da decisão dos reguladores. No final de janeiro, o regulador britânico não se mostrou favorável à compra da estação de televisão britânica pela 21st Century Fox, ainda controlada pela família do magnata Rupert Murdoch (na foto), dado que temia um domínio alargado da família Murdoch na comunicação social britânica. A News UK, controlada pela família, detém atualmente os jornais The Sun e o The Times.

Agora a Walt Disney, que no final do ano passado pagou mais de 52 mil milhões de dólares pela 21st Century Fox de Murdoch – uma operação que requer ainda o aval dos reguladores europeus e norte-americanos -, mostra-se disponível para comprar a Sky News. “A Walt Disney Company expressou o seu interesse na compra da Sky News, com a perspetiva de a acrescentar ao portefólio já existente de canais de televisão da Disney, independentemente de a proposta de aquisição da 21st Century Fox avançar”, disse a Fox, controlada por Murdoch, em comunicado citado pelo The Guardian.