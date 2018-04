PEQUIM AVANÇA COM TARIFAS A SOJA E AUTOMÓVEIS AMERICANOS

Por Dinheiro Vivo

A China vai retaliar perante os Estados Unidos com tarifas adicionais às importações de soja, veículos e componentes automóveis, avançou esta quarta-feira a televisão estatal chinesa CCTV, citando uma decisão adoptada pelo Conselho de Estado um dia depois de a representação dos Estados Unidos para o comércio internacional ter anunciado a intenção de avançar com novas tarifas sobre 1300 produtos importados à China pelo país, em valores que rondam os 41 mil milhões de euros (50 mil milhões de dólares).

A escalada nas tensões comerciais entre Washington e Pequim acentuou-se desde o início desta semana, com os rivais comerciais e ripostarem a cada anúncio de agravamento das taxas alfandegárias. De acordo com os media estatais chineses, citados pelo South China Morning Post, a China pretende impor tarifas adicionais de 25% sobre as compras de soja e de veículos e componentes automóveis, levando a consulta uma nova lista de 106 produtos americanos para acção de salvaguarda comercial.

O Ministério do Comércio chinês tinha antes comunicado que se preparava para “em breve” avançar com “medidas na mesma força e extensão” que as anunciadas por Washington terça-feira. Na última segunda-feira, Pequim tinha já imposto tarifas adicionais sobre produtos americanos importados pela China em valores de três mil milhões de dólares – sobretudo, bens agro-alimentares como fruta, vinho e carne de porco. Em editorial, o jornal oficial chinês Global Times, publicação em língua inglesa do Diário do Povo que veicula as posições internacionais do Partido Comunista Chinês, avançava já na edição desta quarta-feira com a recomendação de que Pequim deveria impor tarifas às principais importações oriundas dos Estados Unidos, sugerindo também que o país substituísse a Boeing pela Airbus na compra de aeronaves.