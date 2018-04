Produção de arroz no Cunene será reactivada

O complexo agro-industrial de produção de arroz do Manquete, na província do Cunene, será reactivado ainda este ano, com a entrega da gestão à empresa de produção alimentar Faz Angola.

O complexo agro-industrial detém uma área de dois mil hectares, dos quais 1500 hectares para cultivo de arroz e milho e os restantes 500 hectares para a construção de infra-estruturas e reservas naturais.

O projecto foi aprovado em 2010 pelo governo ao abrigo da linha de crédito do Banco de Desenvolvimento da China (BDC), tendo sido contratada a empresa China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC).