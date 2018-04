Facebook: 87 milhões de utilizadores afectados pelo uso indevido de dados

Por Dinheiro Vivo

O Facebook admitiu que poderá ter partilhado indevidamente os dados de 87 milhões de pessoas com a Cambridge Analytica e não os 50 milhões inicialmente noticiados. De acordo com o Financial Times, a informação foi divulgada por Mike Schroepfer, Chief Technology Officer da rede social, no final de um post e onde foram anunciadas novas medidas para proteger a privacidade dos dados dos seus utilizadores.

A Cambridge Analytica foi acusada de ter utilizado dados de milhões de utilizadores da rede social fundada por Mark Zuckerberg, sem o consentimento dos mesmos, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump. Mark Zuckerberg irá ser ouvido pelo Comité de Energia e Comércio do Congresso norte-americano no próximo dia 11 de Abril, a propósito desta matéria, conforme foi anunciado também esta quarta-feira.

A rede social já anunciou que “serão tomadas medidas adicionais, durante as próximas semanas, para dar aos utilizadores um maior controlo sobre a sua privacidade”. Desde que a polémica estalou vários têm sido os movimentos que apelam ao encerramento das contas nesta rede social. Também as acções do Facebook na bolsa têm sido prejudicadas.