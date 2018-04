Abre novo espaço de exposições na antiga fábrica da Mission

“Jahmek Contemporary Art”, através dos seus programas de exposições, funciona como uma plataforma de promoção de diálogo e pensamento crítico à volta da expressão artística visual de Luanda.

O novo espaço acolhe, até ao dia 24 de Abril, a exposição colectiva “Indivíduo. Cidade. Metamorfose”, que apresenta a selecção de trabalhos de artistas como Délio Jasse, Francisco Vidal, Iris Buchholz, Kiluanji Kia Henda, Nástio Mosquito, Tiago Borges, e Yonamine.

Segundo os fundadores da galeria este espaço representa a ligação tripartida do amor à arte e à vida, uma experiência que inspira o convívio de artistas e apreciadores de arte num universo de diversidade cultural.

Para além de exposições, este espaço nasceu com o objectivo de desenvolver uma serie de iniciativas que promovam um diálogo directo com temas da actualidade através do trabalho produzido pelos artistas representados pela galeria tanto a nível nacional como internacional.