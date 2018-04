Angola perde terreno na produção de petróleo face à Nigéria

Problemas de segurança na região do Delta do Níger, especificamente aos ataques contra as instalações dos produtores petrolíferas, faziam com que a produção da Nigéria ficasse por apenas 1,427 milhões de bpd, quando na mesma altura o País comunicava estar a produzir 1,722 milhões de bpd, quase 300 mil bpsd a mais.

Segundo o relatório, a Nigéria teria ultrapassado Angola como principal produtor de petróleo em África já em 2017, com uma produção de 1,658 milhões de bpd, contra uma produção de 1,638 milhões de barris por dia.

Em Fevereiro, tendo por base à estes dados, a Nigéria alargou a distância que a separava do País, ao ter produzido mais 24,9 mil bpd para um total de 1,806 milhões de bpd, contra uma produção de 1,613 milhões de bpd, uma quebra mensal de 17,1 mil bpd.