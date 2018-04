China tem a startup da área de IA mais valiosa do mundo

A startup mais valiosa do mundo na área da inteligência artificial (IA) é chinesa. A SenseTime, startup chinesa desta área, fechou recentemente uma ronda de financiamento de Série C, no valor de 600 milhões de dólares, escreve a publicação norte-americana TechCrunch.

Além de este ser um montante elevado para uma ronda de investimento (a mais elevada em termos mundiais para startups da área da inteligência artificial), a empresa chinesa terá conseguido captar financiamento junto de gigantes tecnológicos. Esta ronda terá sido liderada pelo gigante do comércio eletrónico Alibaba. A empresa fundada por Jack Ma será agora a maior investidora único da startup, segundo a Bloomberg, citada pela publicação.