NADIR TATI NOMEADA MEMBRO DO KEJIN-TATSUJIN

A estilista tem Nadir Tati terá agora a missão de promover a filantropia em Angola. A estilista foi nomeada pela embaixada do Japão em Angla, membro do conselho consultivo internacional da Kejin-Tatsujin para a Ashinaga Africa Iniciative, uma organização cuja finalidade e ajudar, crianças orfãs.

Segundo a informação divulgada à Gente, a sua indicação aconteceu durante a Assembleia Geral Kejin-Tatsujin Internacional Advisory Concil, que decorreu na primeira semana de Março em Kyoto, Japão.

Fundada há 50 anos, com sede em Tóquio, a instituição já ajudou mais de cem mil órfãos nos últimos 54 anos. Objectivo é financiar bolsas de estudos, dando apoio financeiro e educacional às crianças órfãs e que tenham sofrido algum tipo de acidente, deficiências, doenças graves e desastres no Japão e no continente africano.