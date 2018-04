Plataforma Paypal expande leque de serviços

De acordo com informações do Wall Street Journal, a companhia americana passará a oferecer cartões de crédito, débito, depósito de cheques via foto e empréstimos para consumidores residentes nos EUA.

Para levar a cabo cada um desses serviços, a Paypal realizou uma parceria com um banco americano. A operação e o atendimento serão realizados pela própria Paypal um vez que esta não possui nenhuma licença oficial para a realização de operações bancárias. Como tal, a empresa realizou parcerias para emissão de cartões, processamento de depósitos e realização de empréstimos.

Ainda não existe uma data concreta de início tanto para os EUA como para outros países mas sabe-se que alguns dos serviços terão um valor de 1% sobre o valor total do titulo para a Paypal.