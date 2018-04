Angola interessada na bauxite da Guiné-Bissau

Segundo declarações prestadas por Higino Carneiro esta terça-feira em uma audiência em Bissau, Angola tem um grande interesse em manter o desenvolvimento dos projectos iniciados com a Guiné em 2007.

“Informei o Presidente que se encontram neste momento em Bissau responsáveis que estão a trabalhar com funcionários ligados ao projecto da Bauxite Angola e a um outro relacionado com a castanha de caju”, transmitiu o segundo vice-presidente do parlamento angolano.

Os dois países assinaram em 2007 um acordo bilateral de cooperação e Angola criou na Guiné-Bissau duas empresas para o desenvolvimento de actividades de exploração mineira, agrícola e industrial.