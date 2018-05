Há (boas) razões para os recrutadores rejeitarem candidatos qualificados

Habilitações académicas e experiência profissional superiores aos requisitos para uma vaga de trabalho podem colocar um recrutador de pé atrás. Por vezes, o empregador que não está disposto a pagar um ordenado superior de acordo com as qualificações pode recear os objectivos e ambições desse mesmo candidato.A Forbes elaborou uma lista de cinco razões principais para as empresas terem tendência a rejeitar candidatos qualificados. Se não foi selecionado para uma entrevista de trabalho à qual se candidatou, saiba por exemplo que é possível que o recrutador não tenha tido acesso ao seu currículo ou à sua candidatura.

O mesmo artigo apresenta também alguns conselhos para quem está à procura de emprego. Fazer uma lista de potenciais empregadores é a primeira sugestão. Em vez de responder a anúncios de emprego, avalie os lugares onde o seu talento pode ser mais apreciado e contacte o departamento de recursos humanos. Trabalhar o seu perfil no LinkedIn, mostrando que está à procura de emprego, e um cartão-de-visita profissional são os passos seguintes.

O recrutador não encontra o seu perfil

Como o seu histórico e experiência (profissional ou académica) não correspondem exactamente à especificação de trabalho publicada, o seu potencial recrutador pode ter dificuldades em encontrá-lo, por exemplo, na rede social LinkedIn.

As suas habilitações são superiores às requeridas pelo cargo

Ter mais habilitações do que as requeridas pode dificultar a sua candidatura a uma vaga de emprego que especifique um nível de competência mais baixo. Porque as palavras-chave que o potencial recrutador procura não constam no seu currículo, isto pode fazer com que ele nem se aperceba que poderia ser uma mais-valia para a empresa.

O seu currículo não está ao alcance do software da empresa

Ninguém consegue ver a sua candidatura ou currículo porque o software da empresa, que funciona por palavras-chave, não o encontra. Ou seja, o recrutador não teve acesso à sua candidatura e, por isso, nem sabe que você existe e que é qualificado para a função.

O entrevistador não era a pessoa indicada

Pare de se perguntar porque não foi seleccionado para o trabalho, depois de se ter preparado o melhor que pode para aquela entrevista. Pode parecer-lhe estranho, mas por vezes o erro é do próprio entrevistador. Casos em que o entrevistador não está verdadeiramente a par da função que corresponde a um determinado cargo são mais comuns do que provavelmente imagina.

O salário não é adequado às suas qualificações

Por fim, o recrutador pode recear que, devido à sua elevada experiência, exija um ordenado superior ou que sonhe “demasiado alto” (ao nível de ambições e objectivos dentro da empresa).