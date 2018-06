John Bella recebe prémio no Brasil

A cerimónia de outorga está marcada para Setembro, no Brasil, onde o escritor angolano vai deslocar para ser condecorado. O Prémio Caneta de Ouro 2017 da FEBACLA é atribuído a John Bella por ser considerado um escritor de grande expressão literária no Brasil.

O título de Filósofo Honório é atribuído pelo presidente da FEBACLA, Príncipe Dom Alexandre da Silva Camêlo Rurikovich Carvalho, no uso das suas atribuições regimentais e estatutárias.

Em declarações ao Jornal de Angola, o escritor disse ser uma honra pessoal e para o país a distinção da FEBACLA, uma vez que tem desenvolvido com a instituição uma intensa actividade literária, com apresentações dos seus livros e de outros autores angolanos, com destaque para a obra de Agostinho Neto.

Entre outras actividades estão a realização de palestras, participações em recitais de poesia, conferências e outras iniciativas culturais em cidades como Taubaté, Lorena, Tremembé (São Paulo), Rio de Janeiro, Bahia, Natal e Rio Grande do Norte.

Dos quinze livros publicados pelo autor, os leitores brasileiros interessaram-se bastante pelos dois romances sobre a Rainha Njinga, “tanto que uma das conceituadas editoras de São Paulo, a Casa Cultura, está a reeditá-las e traduzi-las para inglês”, referiu.