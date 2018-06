Refriango apresenta ao público Super Malte

Lançado a 11 de Junho e já disponível nos pontos de venda, Super Malte traz o benefício de juntar o efeito refrescante de um refrigerante ao da nutrição dos cereais e mel, com a protecção das vitaminas e do cálcio. O resultado é uma bebida única numa categoria que ainda não se produzia em Angola.

Ligeiramente gaseificada, com uma espuma cremosa, cor acastanhada e uma textura aveludada, Super Malte é uma solução rica em cereais e totalmente inovadora. “Matabichar a qualquer hora do dia fica mais fácil porque Super Malte é 3 em 1: Super Alimento, Super Bebida, Super Sabor” refere a Administração da Refriango.

O objectivo da empresa, é garantir a maior acessibilidade, para que “Super Malte represente a opção ideal para todos os angolanos, de qualquer idade, a qualquer hora do dia, sendo o preço de venda sugerido, em lata, de 150 Kwanzas”.

O lançamento será apoiado com campanha de comunicação multimeios e muitas degustações para entrar rapidamente na preferência de todos os angolanos. De manhã quando se acorda, na condução ou no transporte, numa pausa do trabalho, quando falta o tempo necessário para almoçar, nas merendas da escola, no regresso a casa, no fim de uma festa, Super Malte é o alimento que se bebe, uma opção para matabichar fácil, a qualquer hora do dia.