Joana Taya apresenta “Os Guerreiros do Absurdismo Fantástico”

O evento contará com mostra de 11 telas, 11 fotografias, 1 vídeo-instalação e várias serigrafias. A exposição ficará patente até 31 de Julho.

Trata-se de uma colaboração com a Produtora AM-ARTE. Como refere a Artista Joana Taya: “Sim somos guerreiros – já ultrapassámos um trabalho rejeitado, um amor mal acabado, um dia mal passado, algum tipo de dor que nos fez adultos com cicatrizes de um passado de persistência de uma superação de obstáculos de alguma forma que nos fazem quem somos hoje. E no meio de todas estas conquistas somos capazes de ver o positivo e continuar a lutar com uma curiosidade do dia do amanha, com uma ingenuidade bonita de permanecer no absurdo. É meramente a natureza humana. “Guerreiros de um planeta de água salgada, com bocados de bagagem amarga, a navegar em busca de momentos doces”, concluiu.