UNESCO quer actuação na preservação do património

Na sessão de abertura da 42ª sessão do Comité do Património Mundial da Unesco, a responsável disse que o património constitui uma fonte de emprego, pólo de desenvolvimento, alavanca para o turismo, comércio e paz.

Durante o encontro, Andrew Azulay alertou o perigo do património exposto ao tráfico, conflitos e guerras que persistem em várias regiões do mundo, em particular na Síria.

Enalteceu o empenho da Alta Autoridade da Cultura e Antiguidades do Bahrein na defesa e promoção do património mundial, um exemplo para vários países, tendo em conta o grandioso investimento em infra-estruturas culturais, investigação e preservação da identidade nacional.

A cerimónia de abertura foi representada pela ministra Carolina Cerqueira e abrilhantada por um espectáculo de músicas e danças tradicionais do Bahrein.