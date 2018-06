Novo Audi chega no próximo ano

A “Autocar”, adianta que este Audi S1 vai contar com o bloco de 2.0 litros TFSI de quatro cilindros do Grupo Volkswagen e que se irá afirmar como a proposta mais potente do seu segmento.

Montado sob a plataforma MQB A0 do Grupo VW, o novo Audi S1 contará ainda com uma nova suspensão adaptativa e com uma caixa automática de dupla embraiagem.

Ainda não se sabe quando a Audi vai revelar ao mundo este seu “segredo”, mas tudo indica que a estreia comercial possa acontecer lá mais para o final do próximo ano.