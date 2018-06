Sport Zone abre terceira loja em Angola

Alinhada com o espírito do Mundial de Futebol que actualmente se vive, a conceituada marca preparou um evento exclusivo para assinalar a abertura da loja.

O mais recente investimento do grupo TBA – Top Brands Angola junta-se agora aos dois espaços Sport Zone já existentes no Xyami Shopping Lubango e no Xyami Shopping Kilamba, tornando-se assim a maior cadeia de retalho desportivo do país.

Tendo como missão democratizar o desporto, a Sport Zone aposta na diversidade de marcas e modelos, na qualidade dos produtos e equipamentos, bem como em preços muito competitivos, dando oportunidade aos seus clientes de escolher entre um portfólio de mais de 115 marcas de prestígio.

Depois da loja do Xyami Shopping Nova Vida, outros pontos do país poderão em breve ser contemplados no plano de expansão da marca, chegando assim cada vez mais perto de todos os angolanos.

Criada em 1997, detendo mais de uma centena de lojas a nível mundial, a Sport Zone marca presença em 22 países.