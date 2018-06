EXPOSIÇÃO “RITUAL UNION” DISPONÍVEL NA galeria AR-MA ATÉ 1 DE JULHO

Escritor, poeta e fotógrafo ensaísta, protagonizava a preservação do “mosaico patrimonial cultural, bem como desfrutar deste espaço territorial, ainda virgem à descoberta de novos talentos e códigos estéticos…’’ A carrega a sua fascinante história pessoal que transcende o valor de um visionário e de elevado sentido humanista que oferece oportunidades aos artistas sem fronteira. É o caso do projecto batalhão, uma incubadora de integração de artistas no sector artístico e cultural do país da responsabilidade da Fundação Rui de Matos.

Os seus objectivos passam por proporcionar espaços e ambientes de acolhimento social; garantir condições sociais para a aprendizagem; permitir o desenvolvimento multifacetado dos artistas; unificar as várias disciplinas, áreas do sector criativo no processo formativo; apoiar os artistas na realização e produção dos seus projectos; organizar o processo de desenvolvimento projectos artísticos; valorizar o ‘’Capital Criativo Humano e oferecer intercâmbio multidisciplinar com artistas nacionais e internacionais.

A Resid|ência Artística, outra das iniciativas, é um catalisador de conexões entre operadores de diversas áreas, sectores e indústrias culturais.Visa ser um lugar de experimentação, pesquisa e reflexão; proporcionar condições de diálogo entre artistas de áreas diferentes; incentivar a produção artística áudio- visual de e entre diferentes gerações; registar e difundir experiências residenciais para promover artistas e desenvolver espaços de abordagem multissectorial.

E por último as oficinas, laboratórios apetrechados com aparelhos e instrumentos que visam despertar a consciência comunitária, recuperando materiais dispersos no meio ambiente e administrados com por mestres de áreas específicas.O objectivo é motivar a aprendizagem dinâmica com sistema educativo aberta a novas sugestões de produtos comerciais e design artístico. Por tudo isto n\ao deixe de passar pela AR-MA.