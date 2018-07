Artistas da SADC valorizam intercâmbio cultural

Em declarações à imprensa, no acto de lançamento da actividade, o director provincial da Cultura no Moxico, António Augusto “Tony Nguxi”, afirmou que a iniciativa visa divulgar as potencialidades da região no continente, através da demonstração de suas riquezas ecológicas, para atrair mais turistas.

Indicou que, o evento que iniciará na povoação de Mulondola, comuna do Lucusse e culminará na histórica área de Lunhameji, município do Alto Zambeze.

O também coordenador do referido projecto anunciou que durante o acampamento, os visitantes promoverão um workshop com vários temas sobre o impacto da ecologia na luta de libertação nacional e dos acordos de Lunhameji.

Depois do acampamento, os artistas da SADC realizarão igualmente de 06 ao 08 de Julho, um workshop na Escola Superior Politécnico do Moxico, plantação de árvores, campanha de limpeza e um concerto musical na cidade do Luena, bem como uma excursão ao município de Camanongue.

No primeiro dia de actividade, os turistas visitarão os municípios do Alto Zambeze, Luacano, Lumege – Cameia e Léua, para inteirarem-se sobre a realidade e das potencialidades daquelas circunscrições.

O projecto “SADC UMOSHI” conta com o apoio de meios técnicos, logísticos e dissertações de peritos de áreas multissectoriais e da embaixada de Angola junto à SADC.

Estarão representados jovens da África do Sul, Namíbia, Zimbabwe, Botswana, Suazilândia, Zâmbia, Lesotho, Moçambique e Angola.