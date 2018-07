“O capital humano é a fórmula do nosso sucesso”

Começou com uma lista de 300 restaurantes, mas apenas dois aderiram à plataforma. Agora, três anos depois do lançamento, a Tupuca, que já foi premiada como start up internacionalmente, conta com 80 estabelecimentos na sua plataforma, e está de olhos postos noutros segmentos de mercado, como a entrega de produtos farmacêuticos, e na expansão em Angola e noutros países africanos. O negócio digital, garante o gestor, ainda é pequeno em Angola. Todos temos que ‘puxar’ por ele

Por Cláudia Simões

Como tem corrido o vosso projecto?

No princípio foi um pouco mais difícil, porque era um conceito relativamente novo no nosso mercado. Quando lançámos o aplicativo Tupuca, em 2016, era surreal que, em poucos cliques, a partir do smartphone, o cliente pudesse ter a sua refeição favorita entregue em casa ou no trabalho. Apesar da resistência inicial, temos tido uma aceitação incrível no mercado, e o balanço é extremamente positivo.

No início, contaram com investidores?

Não. A Tupuca começou numa conversa, numa sala de aulas, foi um projecto que foi crescendo. Surgiu da nossa força de vontade. Quem faz parte do projecto, se visse uma coisa de que gostava, pegava e executava. Entretanto, chegou um momento, em 2015, em tínhamos esgotado todos os recursos. Peguei no carro e vendi-o, para começar a fomentar as coisas. Sou apologista do seguinte: “É mais fácil ajudar uma pessoa que está a empurrar um carro do que alguém que está a pedir ajuda.”

O que faltava?

Era preciso que as pessoas vissem a Tupuca como uma solução que era possível. Tínhamos que passar por estas etapas e provar às pessoas que a Tupuca era algo sério. Tínhamos que convencer as pessoas, passo-a-passo, que era um aplicativo que poderia dar certo. E, com o sucesso que tem tido, fica mais fácil convencer as pessoas que soluções destas podem dar certo. Somos uma história de sucesso. Quando começámos, tínhamos uma lista de quase 300 restaurantes. Batemos à porta de quase metade, o que nos levou à frustração, mas bastou dois acreditarem e o projecto começou a desenvolver-se.

E hoje, como estão?

Neste momento temos na nossa plataforma cadastrados mais de 300 restaurantes e outros tipos de negócios, mas só estão activos 80 restaurantes. Com o crescimento da empresa, vamos acrescentando cada vez mais, sempre olhando para a qualidade e para as zonas de interesse para fazer as entregas.

Como estão divididos em termos de gestão?

Temos três bases: Kilamba, cidade [Luanda] e Talatona. Todas as operações são controladas num sítio, o contact center. Procuramos centralizar aqui, em Talatona, uma parte da gestão, mas os nossos ‘tupuquinhas’ estão espalhados pelas outras bases.

Pensam alargar o portefólio para além da restauração?

Pretendemos expandir ao sector farmacêutico e a outros serviços. O nosso objectivo é levar produtos dos pontos A ao B. Se não nos atrapalharmos na logística, se não for uma dor de cabeça, conseguimos entregar tudo da mesma forma que entregamos comida. Vamos segmentando em várias áreas do projecto.

Como cresceram em termos de facturação?

A facturação teve um crescimento exponencial, cerca de 2.000%, desde que começámos as nossas actividades, no final de 2016.

Neste ano, para quantos pontos a Tupuca se expandiu?

Neste ano ainda não expandimos em termos geográficos, mas esperamos fazê-lo no segundo semestre. O objectivo, de momento, é melhorarmos os serviços actuais – a entrega de comida – e adicionarmos outros à plataforma. Internamente, já sabemos para onde vamos a seguir.

Para onde?

Expandir as bases em Luanda e chegar a outras províncias faz parte da estratégia. O nosso interesse mesmo é crescer, ter uma solução não só de Luanda, mas de toda a nação.

Portanto, a expansão para as províncias está prevista…

A Tupuca gostaria de estar em todo o território nacional a satisfazer o povo angolano. Temos de ser vistos como um ecossistema que inclui restaurantes, entregadores, tecnologias de informação e uma série de outros factores que precisam de existir, para culminar no serviço excelente que queremos dar aos clientes. Estamos muito atentos às províncias e pretendemos expandir, quando as condições forem propícias.

Apesar do conceito de entrega de comida não ser novo, têm uma metodologia de trabalho diferente. Tem sido esta a fórmula do sucesso do negócio? Que outros factores contribuíram para tal?

A tecnologia é um dos catalisadores do nosso sucesso, mas não é o mais importante. O capital humano, a nossa ‘família Tupuca’, é a fórmula do nosso sucesso. Conseguimos, com sucesso, incutir um senso pragmático, de problem solving, no ADN dos nossos colaboradores. Isso tem facilitado o rápido planeamento e execução, com sucesso, de vários projectos na Tupuca.

Prevêem aperfeiçoar o serviço?

Sim. Aliás, todos os dias temos como objectivo, pelo menos, melhorar um aspecto dos serviços, desde a forma como os ‘tupuquinhas’ [moto-boys) comunicam, até ao detalhe da letra no aplicativo ou no website. Estamos constantemente atrás da perfeição, ouvindo o feedback dos clientes e trazendo as melhores práticas mundiais.

A vossa clientela inclui o sector empresarial. Como é estabelecida a relação cliente-vendedor?

O nosso aplicativo é extremamente simples de usar e, como temos publicitado, com apenas alguns cliques o cliente pode ter a sua refeição entregue onde estiver. Ao sector empresarial, a Tupuca oferece um serviço mais personalizado, com equipas especificas e ‘tupuquinhas’ especializados.

Quantos postos de trabalho criaram?

Actualmente, temos 110 postos de trabalhos, com a previsão de chegarmos aos 250 no final deste ano.

E como formam os trabalhadores?

Temos desenvolvido programas internos específicos para cada departamento, mas todos os novos colaboradores são obrigados a passar pelo Programa 101 Tupuca, onde aprendem como começámos, a nossa essência e a nossa visão.

Como contornam o problema do trânsito nas vossas entregas?

A maioria das entregas é feita com motorizadas, e só isso já minimiza o impacto do trânsito. Outro método para contornar o problema é recorrendo ao histórico de consumo dos clientes, que nos permite fazer uma previsão da demanda e alocar ‘tupuquinhas’ estrategicamente para suprir insuficiências em pontos críticos.

Que concorrência têm neste momento?

Com sucesso que a Tupuca tem tido, é inevitável a concorrência, e têm surgido algumas iniciativas similares recentemente. Honestamente, vemos isso com bom ânimo, porque leva a inovar cada vez mais e a zelar mais pela satisfação dos clientes.

Do ponto de vista do marketing, como estão a divulgar os serviços?

A nossa plataforma preferencial de divulgação é digital, nas redes sociais, e com e-mails, newsletters, e push notifications – mensagens dentro do aplicativo). Mas, com o crescimento, notamos a necessidade de avançarmos para o marketing tradicional, através de cross-marketing com parceiros estratégicos.

Os pedidos são feitos maioritariamente no site?

Actualmente, todos os nossos pedidos são feitos no aplicativo Tupuca. Mas não descartamos as outras plataformas. Estamos constantemente a estudar como aumentar os canais de encomenda sem comprometer a qualidade.

Em que marcas internacionais nesta área se inspiraram?

Há várias que nos inspiram e que monitorizamos constantemente, como Uber Eats, Deliveroo, Jumia, Amazon ou Netflix. Por vezes, o modelo de negócio pode ser diferente, mas há sempre um aspecto de excelência de outras marcas que podemos aplicar e até melhorar na Tupuca.

Na última conversa com a Rumo, preparavam-se para final do Seedstars, que aconteceu recentemente. Como foi a participação no concurso internacional?

Estar entre as melhores startups do mundo é e será sempre uma experiência surreal. Para além da exposição de Angola através da Tupuca no ecossistema mundial de empreendedorismo, apreendemos muito com as outras startups e os investidores que estiveram presentes. Tivemos mais de 12 horas de direct mentorship com investidores e outros especialistas, sobre como melhorar o nosso serviço. Mas o melhor de tudo foi ver a reacção dos investidores, após apresentarmos a nossa evolução nos últimos 12 meses. Para muitos deles, estes números são comuns só a grandes mercados, com grande densidade populacional, como Nigéria, Egipto e África do Sul. Saímos do concurso com bons contactos de investidores internacionais e com a mensagem bem clara de que a Tupuca está aberta a novos investidores!

Foi lá que receberam o convite para participar na Transformation Africa Summit, em Maio passado?

Sim, começou com a participação do Seedstars, na Suíça. Depois de falarmos com vários investidores, surgiu o convite, a partir de uma incubadora ruandesa, para apresentarmos o projecto. Foi-nos dito que era necessário fazer pitch, preencher formulários e explicar como a empresa se formou, e que depois iriam seleccionar os melhores, para se apresentarem na Transformation Africa Summit. Fomos seleccionados, recebemos o correio electrónico por volta de 1 de Maio e avançámos com tudo. Apresentámos o nosso projecto e tivemos bom feedback. E tivemos lá também um encontro com a equipa do Ministério das Telecomunicações angolano.

Então foi uma boa experiência…

Posso dizer que a forma como fomos recebidos, em termos de negócios interessantes, foi bem diferente de outras empresas que lá estavam. Definiu ainda mais o nosso produto final e diferenciou-nos de outras startups que estavam lá. Depois da apresentação do nosso projecto, tivemos quatro propostas para abrir a Tupuca no Ruanda. Lá o projecto faz sentido, em vez de levaram soluções da Europa. Por que não uma solução africana, fazendo uma parceria com jovens locais, para lançar o negócio?

E vão para o Ruanda?

A hipótese está a ser estudada e falei com um investidor. O mercado angolano é interessante, mas não tem um spot life como o Ruanda ou a Nigéria. Seria interessante expandir para outros países que vão atrair mais investidores. É muito mais fácil para um investidor externo investir no Ruanda do que em Angola, de momento.

Na abertura da cimeira, o presidente ruandês, Paul Kagame, disse: “Cabe-nos identificar mentalidades que nos retêm como um continente e mudar a forma como fazemos negócios ”. Concorda?

Partilho da questão da mudança de mentalidade. Uma coisa que notei no Ruanda é que eles não têm os mesmos recursos naturais de outros países africanos, mas o que conseguiram mudar foi a mentalidade. Ou seja, tornarem o país mais atractivo. Uma coisa que em Angola vamos ter que fazer é diversificar a forma de fazer negócio – não pode só ser a via tradicional. A Tupuca é um negócio que não depende do Governo, depende do mercado. Onde há necessidade, há conveniência, as pessoas solicitam-nos, sem julgamento nenhum, e nós servimos. E isto tem que começar a acontecer cada vez mais no nosso mercado.

O que podemos aprender com os ruandeses em termos de negócio?

Eles são abertos, mostram como as coisas são feitas. Há abertura para promover não só a competição saudável, mas também soluções. Eles dizem – “queremos ver mais produtos no nosso mercado, queremos mais soluções aqui. A melhor coisa que temos são as pessoas, e é nas pessoas que queremos continuar a investir”. Foi o que senti, desde que cheguei ao aeroporto, até ao último dia.

O mobile é uma tendência no e-commerce de alguns países, como a China e o Japão, por exemplo. Em Angola, este mercado ainda é pequeno. Na sua opinião, qual a razão para haver realidades tão diferentes?

A resposta é simples, a baixa penetração de internet. O acesso à internet não pode ser caro, e muito menos complicado. O futuro está na conectividade: quanto mais pessoas estiverem conectadas através da internet em Angola, mais o e-commerce será relevante para a nossa economia. Um exemplo disso é a Tupuca – em Luanda, havendo maior penetração de internet, conseguimos, através da tecnologia, serviços que actualmente contam com mais de 100 postos de trabalho. Na minha opinião, a internet é um dos grandes pilares que temos que rever a sério para, realmente, diversificarmos a nossa economia.

Como vê o futuro das lojas físicas no mundo do e-commerce?

Creio que as lojas físicas têm futuro no mundo do e-commerce pelo simples factor confiança. A maioria das pessoas precisa de ver, sentir e experimentar os produtos antes de confiar nos serviços que o e-commerce proporciona, principalmente em África, onde este conceito ainda é novo e as pessoas desconfiam muito do “novo”.

Angola terá um mercado digital?

Angola já tem um mercado digital, mas ainda é embrionário. Cabe a todos nós contribuirmos para o crescimento saudável do nosso mercado digital.

O que determina o que é empreendedorismo?

O empreendedorismo, para mim, é simples: é a necessidade de resolver um problema e ser pago por isso. É uma regra básica, mas, durante este processo, tem que se identificar alguns factores de diferenciação. Por exemplo, muitas empresas já entregavam refeições antes, mas nos incluímos o factor tecnologia e humano, pois estamos a gerir pessoas. A nossa visão é como nos diferenciarmos e posicionarmos no mercado, no que toca à entrega de produtos. Agora, é nossa ambição não só chegar às províncias mas expandir para além de Angola. Quando começámos, tratava-se apenas de entregar uma refeição. Com a dedicação e procura de excelência em querer fazer mais, fomos descobrindo mais coisas e agregando valor, com o tempo.