Facebook investigado por FBI e SEC

O Facebook vai estar sob investigação de mais autoridades norte-americanas: Federal Bureau of Investigation, o Departamento da Justiça e o regulador dos mercados americanos, a Securities Exchange Comission (SEC), estão agora a investigar a gigante tecnológica. A notícia foi avançada pelo Washington Post e o Facebook confirmou.

“Estamos a cooperar com as autoridades nos EUA, Reino Unido e não só”, afirmou fonte oficial do Facebook.

Em causa está o acesso indevido que a Cambridge Analytica teve aos dados de dezenas de milhares de utilizadores em 2015, quando em 2016 a empresa trabalhou na corrida de Trump às presidenciais norte-americanas, as quais este venceu. A investigação quer apurar até que ponto o Facebook tinha conhecimento da situação, assim como a razão para os utilizadores e investidores não terem sido informados do erro mais atempadamente.

As acções do Facebook caíram 1% na negociação depois do fecho dos mercados, colocando-se a cotar nos 197,36 dólares.