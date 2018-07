Exposição “BEHIND THE DOORS” no ELA – Espaço Luanda Arte

O ELA – Espaço Luanda Arte inaugura na Sexta-feira, dia 6 de Julho, a partir das 18h00, “Behind the Doors”, uma exposição individual do artista angolano Hamilton Francisco/Babu. O conjunto de obras resulta de uma residência artística de quatro semanas no ELA e estará para ser visitada até 29 de Agosto.

´De Onde Viemos?´, ´Onde Estamos?´, ´Para Onde Vamos?´ são paradigmas recorrentes na história da humanidade. Encontramos tentativas de resposta nas religiões e nas ciências, desde as culturas chamadas de primitivas, pelo ocidente, até a era contemporânea. Contudo, o homem continua a se fazer as mesmas perguntas. A arte, por diferentes meios, procurou dar respostas a esses dilemas, ora ilustrando passagens bíblicas, ora debatendo questões políticas que dizem, por exemplo, sobre globalização, mercantilização, produtos de consumo, divisões ideológicas ou construção de cercas em um contexto mundial diaspórico.

É nesses territórios que localizamos a obra de Hamilton Francisco / Babu, artista visual de origem angolana, residente em Portugal, onde desenvolve sua investigação artística. Para Hamilton Francisco / Babu é importante debater seu trabalho no eixo Memória e Identidade, querendo contribuir com o questionamento de De Onde Viemos. Por sua vez, no paradigma Onde Estamos, o Hamilton Francisco / Babu nos traz um alerta ligada às questões de mercado, consumo e exploração em massa, contestando as formas de desenvolvimento económico.