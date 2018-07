MATABICHO ABRE 50 LOJAS ATÉ 2027 E INVESTE 10 MIL MILHÕES KZ

Por Ricardo David Lopes

O Grupo DV Cafés vai investir 10 mil milhões Kz até 2027, na abertura de 50 cafés Matabicho criando pelo menos 750 empregos, revelou nesta semana a CEO da empresa.

Cláudia Silva, que falava na apresentação do projecto, em Luanda, garantiu que o Matabicho vai apostar na qualidade, variedade e diversidade, prometendo uma rede de cafés “inovadora em Angola, de perfil internacional”. A primeira unidade da rede de cafés com serviço de pastelaria e refeições leves Matabicho irá inaugurar já em Novembro, no edifício Masuika Office Plaza, em Talatona, prevendo-se a inauguração de cinco lojas por ano, em média, a partir de 2019.

O projecto inclui, a prazo, lojas em Talatona, Benfica, Patriota e centralidades, assim como nas províncias. A rede irá apostar forte na formação de pessoal, para garantir um “atendimento de excelência”, referiu a CEO, que destacou o contributo do projecto não apenas em termos de criação de emprego, mas ainda em receitas para o Estado – prevê pagar cerca de 700 milhões Kz em impostos até 2027, ano em que conta ter uma facturação de 19 mil milhões Kz.

Outra novidade é a previsão de abertura de 30% do capital a investidores nacionais e/ou internacionais. “É um projecto de longo prazo, para dar a todos os angolanos, com a mesma qualidade, um novo conceito de matabichar”, reiterou a gestora, revelando que no médio prazo está prevista a abertura de uma fábrica. Entretanto, o Matabicho irá receber produtos dos Frescos, empresa do Grupo Avance, onde a cadeia está integrada.

Adriano Carvalho, CEO da Avance, destacou a aposta do grupo na formação e atribuição de benefícios aos colaboradores, para criar condições para um bom desempenho e engajamento entre empresa e trabalhadores. “Queremos que os nossos trabalhadores gostem de estar connosco, e que quem não está, queira estar”, afirmou. A Avance está nos media(Media Rumo, que detém os jornais Mercado e Vanguarda e a Rumo), distribuição alimentar (Casa dos Frescos), tendo ainda interesses na restauração, imobiliário e agro-negócio.